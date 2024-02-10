Подоляк заявил, что в боевых действиях участвуют 200–300 тысяч военных ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что из армии Украины, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях принимают участие 200–300 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, в зоне боевых действий некоторые военнослужащие находятся 24/7 и чтобы не было разрыва с теми, кто ещё не воевал и была правильно построена логистика, необходимо, чтобы военкоматы работали «немного иначе».

Кроме того, Подоляк, сославшись на заявления Зеленского, сообщил, что на Украине мобилизовано практически миллион человек, в то время как непосредственно на фронте было 200–300 тыс.

В конце января Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD заявил, что численность ВСУ составляет около 880 тыс. человек.

2 февраля украинский военнопленный рассказал, что с лета 2023 года из 130 военнослужащих в одной роте ВСУ в строю остались порядка 80 человек.