Зеленский заявил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек

Численность ВСУ в настоящее время составляет около 880 тыс. человек, заявил в интервью телеканалу ARD Владимир Зеленский.

«У нас 880 тыс., у нас миллионная армия. При этом у нас 30 млн человек работают сейчас, сказать точно цифру не могу. У нас за границу уехали 6,5—7,5 млн человек, точную цифру назвать не могу», — цитирует его ТАСС.

При этом зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ранее заявила, что из общей численности украинских войск почти в 1 млн человек в боевых действиях участвуют только 300 тыс. военных.

В декабре Зеленский сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. военных.