RT в Telegram
Подпишись

Украинский военнопленный: за полгода из 130 бойцов роты ВСУ осталось 80

Короткая ссылка
С лета прошлого года из 130 военнослужащих в одной роте ВСУ в строю остались порядка 80 человек. Об этом рассказал украинский военнопленный.

«Потери где-то человек 50. Ну вот 130 в роте было, а осталось где-то человек 82 там, 83. Кто «двухсотый», «трёхсотых» много», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам пленных, их командир бросил собственное подразделение в бою и сбежал. Также пленные солдаты ВСУ пожаловались, что их подразделение несло большие потери на протяжении последних месяцев, а на позициях находились не эвакуированные убитые и раненые.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ составили более 210 военнослужащих на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить