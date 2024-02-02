Украинский военнопленный: за полгода из 130 бойцов роты ВСУ осталось 80

С лета прошлого года из 130 военнослужащих в одной роте ВСУ в строю остались порядка 80 человек. Об этом рассказал украинский военнопленный.

«Потери где-то человек 50. Ну вот 130 в роте было, а осталось где-то человек 82 там, 83. Кто «двухсотый», «трёхсотых» много», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам пленных, их командир бросил собственное подразделение в бою и сбежал. Также пленные солдаты ВСУ пожаловались, что их подразделение несло большие потери на протяжении последних месяцев, а на позициях находились не эвакуированные убитые и раненые.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ составили более 210 военнослужащих на Донецком направлении.