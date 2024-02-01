Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России отразили на этом направлении в течение суток четыре атаки украинской армии, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС России улучшили положение по переднему краю Краснолиманского направления и нанесли поражение украинской армии у Серебрянского лесничества.