На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно

Военкоматы на Украине наделили правом вести круглосуточную работу в условиях мобилизации и военного положения. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Украины.

Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, военкоматы при проведении мобилизации или во время действия военного положения смогут круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Помимо этого, военкоматам разрешили круглосуточно вести учёт призывников, военнообязанных и резервистов, а также учёт подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям транспортных средств.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что из-за действий военкоматов украинцы стали бояться людей в форме.