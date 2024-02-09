На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно
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Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, военкоматы при проведении мобилизации или во время действия военного положения смогут круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.
Помимо этого, военкоматам разрешили круглосуточно вести учёт призывников, военнообязанных и резервистов, а также учёт подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям транспортных средств.
Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что из-за действий военкоматов украинцы стали бояться людей в форме.