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Депутат Рады: на Украине стали бояться людей в форме из-за действий военкоматов

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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что жители Украины начали испытывать страх перед людьми в форме из-за действий некоторых представителей военкоматов.
Депутат Рады: на Украине стали бояться людей в форме из-за действий военкоматов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом политик сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Те действия ТЦК (территориальных центров комплектования. — RT), которые сегодня происходят, приводят к очень страшной вещи — у нас на улицах начали бояться людей в форме», — цитирует Разумкова РИА Новости.

По его словам, ещё год назад люди в форме вызывали у украинских граждан только позитивные эмоции и уважение. Теперь, признал он, люди начали переходить на другую сторону улицы, если видят представителей в форме.

Ранее очевидцы записали на видео очередной утренний рейд толпы сотрудников военкоматов в Одессе в общественном транспорте.

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