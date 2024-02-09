Медведев: Путин в интервью Карлсону рассказал, почему Украины никогда не было

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, почему Украины не было и не будет.

Об этом он написал в Telegram.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», — говорится в сообщении.

По последним данным, более 50 млн человек посмотрели интервью Владимира Путина с Карлсоном в соцсети X.

Ранее Владимир Путин назвал приход к власти на Украине Виктора Ющенко в 2004 году государственным переворотом.

Кроме того, российский лидер в интервью рассказал, как появилась Украина.