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Медведев: Путин в интервью Карлсону рассказал, почему Украины никогда не было

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, почему Украины не было и не будет.
Медведев: Путин в интервью Карлсону рассказал, почему Украины никогда не было
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», — говорится в сообщении.

По последним данным, более 50 млн человек посмотрели интервью Владимира Путина с Карлсоном в соцсети X.

Ранее Владимир Путин назвал приход к власти на Украине Виктора Ющенко в 2004 году государственным переворотом.

Кроме того, российский лидер в интервью рассказал, как появилась Украина.

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