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Путин назвал приход к власти на Украине Ющенко в 2004 году переворотом

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Российский президент Владимир Путин назвал приход к власти на Украине Виктора Ющенко в 2004 году государственным переворотом.

Интервью опубликовано на сайте Такера Карлсона.

Путин напомнил, что после Леонида Кучмы на выборах на Украине победил Виктор Янукович. Однако оппоненты Януковича не признали его победы.

Путин рассказал, что Соединённые Штаты поддержали тогда украинскую оппозицию и был назначен третий тур выборов, который не предусмотрен в Конституции.

«Это что такое? Это государственный переворот», — сказал Путин.

По его словам, этот переворот был поддержан Соединёнными Штатами.

Также Путин заявил, что Соединённые Штаты в ходе событий евромайдана на Украине в 2013/2014 году просили успокоить Виктора Януковича, а в ответ обещали успокоить оппозицию.

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