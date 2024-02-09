Путин: Ющенко считался прозападным политиком, но мы наладили с ним отношения
Интервью опубликовано на сайте Такера Карлсона.
По словам российского лидера, с Ющенко он иногда встречался в неформальной обстановке. Также он отметил, что оба президента посещали столицы двух стран с визитами.
«Западный так западный, пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой», — сказал Путин.
Также российский президент назвал приход к власти на Украине Ющенко в 2004 году переворотом.