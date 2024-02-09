Российские военные овладели двумя опорниками ВСУ на Купянском направлении

Российские войска овладели двумя опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Отмечается, что мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ в районах озера Лиман и населённых пунктов Синьковка и Терны.

Ранее ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками.

Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.