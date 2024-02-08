Противник потерял до 310 военнослужащих: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Военнослужащие группировки «Юг» в ходе работы на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение боевикам из нескольких бригад ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе до 310 военнослужащих, а также один танк. Наряду с этим сбит украинский Су-25 и перехвачено 12 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

ВС России на Купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также четыре пикапа и гаубицу М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 230 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили живую силу и технику 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Андреевка (ДНР). По оценкам МО РФ, противник потерял здесь до 310 военнослужащих, а также танк и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией поразили живую силу и технику подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Угледар и Макаровка (ДНР).

Противник потерял более 155 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две САУ («Акацию» и «Гвоздику») и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Токаревка и Золотая Балка (Херсонская область). Противник потерял до 25 военнослужащих, а также три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США и САУ Krab.

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Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Новотроицкое (ДНР). Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожено 73 украинских беспилотника.

Уничтожен опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска

Наряду с этим в пресс-службе МО РФ сообщили, что подразделение 120-мм самоходных установок 2С31 «Вена» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ уничтожило более двух отделений пехоты ВСУ в опорном пункте к северо-западу от Артёмовска.

«Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшейся в опорных пунктах. Прицельным огнём из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей проводились расчётами беспилотников. Как отметили в Минобороны, после выполнения поставленных задач экипаж, используя дымовую завесу, сменил огневую позицию.