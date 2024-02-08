Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР
Российские истребители сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
- AP
- © Libkos
По данным ведомства, украинский самолёт был сбит в районе населённого пункта Новотроицкое.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
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