Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Российские истребители сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинский самолёт был сбит в районе населённого пункта Новотроицкое.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.