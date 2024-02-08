Районы скопления боевиков, техники и огневых средств: в группировке «Центр» заявили о поражении 120 целей ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки «Центр» за сутки поразили около 120 целей украинских войск, в том числе районы скопления боевиков, техники и огневых средств, опорные пункты и артиллерийские позиции. Между тем бойцы группировки «Восток» пресекли две попытки противника провести ротации на передовых позициях.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в районе Торского участка подразделения мотострелкового полка при поддержке артиллерии поразили боевиков и технику 60-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Савчука, в течение суток поражены около 120 выявленных целей ВСУ, среди которых более 60 районов скопления боевиков, техники и огневых средств, четыре опорных пункта и более 40 артиллерийских позиций.

Кроме того, зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил реактивный снаряд HIMARS в районе Лисичанска (ЛНР). Как уточнил Савчук, противник потерял в этом секторе 220 военнослужащих и три автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что за сутки на Южно-Донецком направлении поражён ряд целей украинских войск.

«Огнём реактивной и ствольной артиллерии, тяжёлыми огнемётными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады Нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского», — сказал Гордеев.

Наряду с этим в течение суток пресечены две попытки противника провести ротации на передовых позициях. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну САУ «Акация».

Пресс-служба МО РФ также опубликовала кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России на Краснолиманском направлении. Самолёты поразили опорные пункты и живую силу противника, нанося удары авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте 25 м.

В МО также рассказали, что разведчики группировки «Юг» уничтожили группу пехоты ВСУ и замаскированную позицию ПТРК Javelin на Артёмовском направлении, применив, в частности, противотанковый комплекс «Фагот».

Как следует из сообщения, командир разведгруппы принял решение организовать засаду у вражеской огневой точки.

«Через несколько часов к ПТРК, укрытому маскировочной сетью, выдвинулась группа пехоты ВСУ. Уже на подходе к вражеской позиции разведчики открыли огонь по противнику. Как следствие, выстрелом ПТРК «Фагот» и огнём снайперской пары были уничтожены более десяти националистов», — рассказали в МО РФ.

Впоследствии огневая точка противника и ПТРК Javelin были уничтожены ударными беспилотниками.

Кроме того, миномётные расчёты мотострелкового полка Центрального военного округа сорвали ротацию подразделений ВСУ на участке Торского выступа.

В частности, расчёт автоматического миномета 2Б9М «Василёк» в ходе боевого дежурства уничтожил группу военнослужащих ВСУ, обнаруженную разведчиками в Серебрянском лесничестве.

«Несколькими очередями расчёт миномёта нанёс поражение живой силе подразделений украинских националистов, проводивших ротацию личного состава на опорном пункте и пытавшихся смениться с огневой позиции. Успех данной боевой работы стал возможен благодаря тесному взаимодействию с передовыми разведчиками-наблюдателями и операторами разведывательных дронов», — говорится в сообщении ведомства.

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Также в ведомстве рассказали о работе тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки «Запад» на Купянском направлении.

Экипажи поразили ряд объектов, среди которых были долговременные укрытия украинских боевиков.

«Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника», — заявили в ведомстве.

Как уточнил командир экипажа такой машины, принцип работы применяемых в «Солнцепёке» термобарических снарядов позволяет поражать защищённые участки противника.