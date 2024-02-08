Артиллерия уничтожила в опорнике под Артёмовском более двух отделений пехоты ВСУ

Артиллеристы ВДВ уничтожили более двух отделений пехоты ВСУ в опорном пункте у Артёмовска.

Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделение 120-мм самоходных установок 2С31 «Вена» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожает живую силу и технику украинских националистов. «Прицельным огнём из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника», — говорится в сообщении. Ранее экипаж ЗРК «Тор-МУ» уничтожил в небе над ДНР беспилотник-разведчик ВСУ. Также миномётчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ на Торском выступе.