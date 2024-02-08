Артиллерия уничтожила в опорнике под Артёмовском более двух отделений пехоты ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделение 120-мм самоходных установок 2С31 «Вена» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожает живую силу и технику украинских националистов.
«Прицельным огнём из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника», — говорится в сообщении.
Ранее экипаж ЗРК «Тор-МУ» уничтожил в небе над ДНР беспилотник-разведчик ВСУ.
Также миномётчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ на Торском выступе.