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Артиллерия уничтожила в опорнике под Артёмовском более двух отделений пехоты ВСУ

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Артиллеристы ВДВ уничтожили более двух отделений пехоты ВСУ в опорном пункте у Артёмовска.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделение 120-мм самоходных установок 2С31 «Вена» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожает живую силу и технику украинских националистов.

«Прицельным огнём из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника», — говорится в сообщении.

Ранее экипаж ЗРК «Тор-МУ» уничтожил в небе над ДНР беспилотник-разведчик ВСУ.

Также миномётчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ на Торском выступе.

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