РИА Новости: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что российские военные ударили по заводу тремя дронами «Герань». Первый попал в цех, где производили беспилотники, второй — в здание общежития завода, где были боевики ВСУ и иностранные специалисты, которые помогали в сборке дронов.
Лебедев добавил, что третий взрыв пришёлся на центральную и внутреннюю части «Экватора», где была военная техника.
31 января он сообщил, что Вооружённые силы России поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники Вооружённых сил Украины в Харькове.