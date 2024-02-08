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РИА Новости: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками

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Вооружённые силы России нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для украинских войск.
РИА Новости: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что российские военные ударили по заводу тремя дронами «Герань». Первый попал в цех, где производили беспилотники, второй — в здание общежития завода, где были боевики ВСУ и иностранные специалисты, которые помогали в сборке дронов.

Лебедев добавил, что третий взрыв пришёлся на центральную и внутреннюю части «Экватора», где была военная техника.

31 января он сообщил, что Вооружённые силы России поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники Вооружённых сил Украины в Харькове.

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