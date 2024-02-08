РИА Новости: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками

Вооружённые силы России нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для украинских войск.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что российские военные ударили по заводу тремя дронами «Герань». Первый попал в цех, где производили беспилотники, второй — в здание общежития завода, где были боевики ВСУ и иностранные специалисты, которые помогали в сборке дронов.

Лебедев добавил, что третий взрыв пришёлся на центральную и внутреннюю части «Экватора», где была военная техника.

31 января он сообщил, что Вооружённые силы России поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники Вооружённых сил Украины в Харькове.