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РИА Новости: ВС России поразили склады и цеха по ремонту техники ВСУ в Харькове

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Вооружённые силы России в ночь на среду, 31 января, поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники Вооружённых сил Украины в Харькове.
РИА Новости: ВС России поразили склады и цеха по ремонту техники ВСУ в Харькове
  • РИА Новости

Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам собеседника агентства, всего зафиксировано не менее пяти прилётов по объектам ВСУ.

«Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ», — сказал Лебедев.

Он добавил, что ВС России также поразили здание «Укртелекома», где располагаются высокопоставленные военные, а также иностранные специалисты.

Ранее Военная хроника писала, что 30 января ВС России поразили, как предполагается, скопление иностранных наёмников в Харькове.

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