РИА Новости: ВС России поразили склады и цеха по ремонту техники ВСУ в Харькове
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Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам собеседника агентства, всего зафиксировано не менее пяти прилётов по объектам ВСУ.
«Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ», — сказал Лебедев.
Он добавил, что ВС России также поразили здание «Укртелекома», где располагаются высокопоставленные военные, а также иностранные специалисты.
Ранее Военная хроника писала, что 30 января ВС России поразили, как предполагается, скопление иностранных наёмников в Харькове.