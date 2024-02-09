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Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну 

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Российский президент Владимир Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну», — отметил Путин.

По его словам, бездействие в ситуации с Донбассом было бы преступной беспечностью.

Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

Также президент России заявил, что в условиях поставок Соединёнными Штатами оружия Украине с президентом США Джо Байденом говорить не о чем.

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