Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну
Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну», — отметил Путин.
По его словам, бездействие в ситуации с Донбассом было бы преступной беспечностью.
Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.
Также президент России заявил, что в условиях поставок Соединёнными Штатами оружия Украине с президентом США Джо Байденом говорить не о чем.