Российский президент Владимир Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну», — отметил Путин.

По его словам, бездействие в ситуации с Донбассом было бы преступной беспечностью.

Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

Также президент России заявил, что в условиях поставок Соединёнными Штатами оружия Украине с президентом США Джо Байденом говорить не о чем.