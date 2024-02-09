Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов
Путин признал, что спрашивал Зеленского, что он делает и зачем поддерживает неонацистов на Украине, тогда как его отец воевал с фашизмом.
«Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он был фронтовиком», — сказал Путин.
Президент не стал говорить, что ему ответил Зеленский.
Владимир Путин напомнил, что дело Гитлера живёт, если Владимир Зеленский аплодирует нацисту в канадском парламенте.