Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что говорил с Владимиром Зеленским о неонацизме на Украине.

Путин признал, что спрашивал Зеленского, что он делает и зачем поддерживает неонацистов на Украине, тогда как его отец воевал с фашизмом.

«Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он был фронтовиком», — сказал Путин.

Президент не стал говорить, что ему ответил Зеленский.

Владимир Путин напомнил, что дело Гитлера живёт, если Владимир Зеленский аплодирует нацисту в канадском парламенте.