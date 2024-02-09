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Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов

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Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что говорил с Владимиром Зеленским о неонацизме на Украине.

Путин признал, что спрашивал Зеленского, что он делает и зачем поддерживает неонацистов на Украине, тогда как его отец воевал с фашизмом.

«Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он был фронтовиком», — сказал Путин.

Президент не стал говорить, что ему ответил Зеленский.

Владимир Путин напомнил, что дело Гитлера живёт, если Владимир Зеленский аплодирует нацисту в канадском парламенте.

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