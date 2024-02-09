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«СТРАНА.ua»: Украине срочно нужно перемирие, иначе её ждёт полный разгром

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Украине срочно нужно перемирие, иначе продолжение конфликта приведёт к полному краху страны со всеми вытекающими последствиями.

С таким заявлением выступили в украинском издании «СТРАНА.ua».

По его данным, украинская армия сегодня испытывает огромный дефицит оружия и боеприпасов, а также особо остро ощущает нехватку личного состава.

«Поэтому именно Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения»,— говорится в публикации.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление Борреля об идеях перемирия на Украине.

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