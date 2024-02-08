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Депортированному из Латвии Каткову выделили служебную квартиру в Калининграде

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В Калининграде выделили служебную двухкомнатную квартиру 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии. 
Депортированному из Латвии Каткову выделили служебную квартиру в Калининграде
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Лыскова, пресс-секретаря губернатора Калининградской области.

По его словам, ведётся процесс оформления документов. 

«Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе», — отметил он.

Лысков добавил, что Катков сейчас выбирает мебель, власти ему её оплатят. 

Также он рассказал, что к Каткову накануне приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внучки.

Ранее Катков рассказал Ruptly, что очень беспокоится из-за того, что его разлучили с супругой, с которой они прожили 57 лет.

Также он рассказал, что Калининград «принял его». Каткову предложили работу в Балтийском федеральном университете.

Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё Каткову.

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