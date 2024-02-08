Депортированному из Латвии Каткову выделили служебную квартиру в Калининграде
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Лыскова, пресс-секретаря губернатора Калининградской области.
По его словам, ведётся процесс оформления документов.
«Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе», — отметил он.
Лысков добавил, что Катков сейчас выбирает мебель, власти ему её оплатят.
Также он рассказал, что к Каткову накануне приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внучки.
Ранее Катков рассказал Ruptly, что очень беспокоится из-за того, что его разлучили с супругой, с которой они прожили 57 лет.
Также он рассказал, что Калининград «принял его». Каткову предложили работу в Балтийском федеральном университете.
Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё Каткову.