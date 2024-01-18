Калининградский губернатор поручил предоставить жильё депортированному Каткову

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё депортированному из Латвии сотруднику Балтийского федерального университета (БФУ) Борису Каткову.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание правительства региона, которое транслировалось онлайн, Алиханов отметил, что пока что Катков живёт в гостинице.

«Мы помогли, сняли, организовали гостиничный номер в Radisson. Сейчас он ещё в одном гостиничном комплексе живёт временно... Как можно быстрее... Сегодня-завтра мне доложите, чтобы мы решение приняли... Надо сделать всё быстро, чтобы появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться», — отметил глава региона.

Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.