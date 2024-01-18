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Калининградский губернатор поручил предоставить жильё депортированному Каткову

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё депортированному из Латвии сотруднику Балтийского федерального университета (БФУ) Борису Каткову.
Калининградский губернатор поручил предоставить жильё депортированному Каткову
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание правительства региона, которое транслировалось онлайн, Алиханов отметил, что пока что Катков живёт в гостинице.

«Мы помогли, сняли, организовали гостиничный номер в Radisson. Сейчас он ещё в одном гостиничном комплексе живёт временно... Как можно быстрее... Сегодня-завтра мне доложите, чтобы мы решение приняли... Надо сделать всё быстро, чтобы появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться», — отметил глава региона.

Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.

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