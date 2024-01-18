Калининградский губернатор поручил предоставить жильё депортированному Каткову
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание правительства региона, которое транслировалось онлайн, Алиханов отметил, что пока что Катков живёт в гостинице.
«Мы помогли, сняли, организовали гостиничный номер в Radisson. Сейчас он ещё в одном гостиничном комплексе живёт временно... Как можно быстрее... Сегодня-завтра мне доложите, чтобы мы решение приняли... Надо сделать всё быстро, чтобы появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться», — отметил глава региона.
Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.