Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что его разлучили с женой
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Катков не смог сдержать слёз, когда рассказывал, что супруге «там плохо».
Мужчина намерен перевезти её в Калининград, как только решится вопрос с жильём.
Также он рассказал, что Калининград «принял его». Катков будет работать в Балтийском федеральном университете.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё депортированному из Латвии Борису Каткову.