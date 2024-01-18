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Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что его разлучили с женой

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Депортированный из Латвии 82-летний Борис Катков рассказал Ruptly, что очень беспокоится из-за того, что его разлучили с супругой, с которой они прожили 57 лет.
Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что его разлучили с женой
  • Gettyimages.ru
  • © Ridofranz

Катков не смог сдержать слёз, когда рассказывал, что супруге «там плохо». 

Мужчина намерен перевезти её в Калининград, как только решится вопрос с жильём.

Также он рассказал, что Калининград «принял его». Катков будет работать в Балтийском федеральном университете.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё депортированному из Латвии Борису Каткову.

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