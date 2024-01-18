Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что его разлучили с женой

Депортированный из Латвии 82-летний Борис Катков рассказал Ruptly, что очень беспокоится из-за того, что его разлучили с супругой, с которой они прожили 57 лет.

Gettyimages.ru

© Ridofranz

Катков не смог сдержать слёз, когда рассказывал, что супруге «там плохо». Мужчина намерен перевезти её в Калининград, как только решится вопрос с жильём. Также он рассказал, что Калининград «принял его». Катков будет работать в Балтийском федеральном университете. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение оперативно выделить жильё депортированному из Латвии Борису Каткову.