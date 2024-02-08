RT в Telegram
Подпишись

СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS

Короткая ссылка
Следственный комитет России установил офицеров ВСУ, которые причастны к обстрелу Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS. 
СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении СК России. 

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, где ему доложили о расследовании обстрела Лисичанска.

«Предварительно, атака здания была произведена  третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», — заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что в ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона украинской армии С. Савченко предъявят обвинение.

В результате обстрела ВСУ погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением удара ВСУ по Лисичанску.

Украинские военные ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить