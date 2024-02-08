СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СК России.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, где ему доложили о расследовании обстрела Лисичанска.
«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», — заявили в Следственном комитете.
Отмечается, что в ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона украинской армии С. Савченко предъявят обвинение.
В результате обстрела ВСУ погибли 28 человек, в том числе ребёнок.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением удара ВСУ по Лисичанску.
Украинские военные ударили по Лисичанску вечером 3 февраля.