СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS

Следственный комитет России установил офицеров ВСУ, которые причастны к обстрелу Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, где ему доложили о расследовании обстрела Лисичанска.

«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», — заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что в ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона украинской армии С. Савченко предъявят обвинение.

В результате обстрела ВСУ погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением удара ВСУ по Лисичанску.

Украинские военные ударили по Лисичанску вечером 3 февраля.