NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву

В США обсуждают возможность комплексного обмена оружием с третьими странами для продолжения поставок вооружения Киеву, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из администрации Соединённых Штатов.

По его словам, США намерены произвести обмен по аналогии с Японией и Южной Кореей, когда официально объявившие о нежелании экспортировать вооружение в зону конфликта государства передали его Вашингтону для компенсации поставок оружия из арсеналов США Киеву.

Сангер отмечает, что в американской администрации также рассматривают вариант, при котором Евросоюз «заставят» платить за оружие США и отправлять его на Украину.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет волшебной палочки, чтобы дать Украине больше снарядов.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что украинские власти вскоре могут столкнуться с серьёзным недостатком оружия и боеприпасов.