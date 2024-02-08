NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву
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По его словам, США намерены произвести обмен по аналогии с Японией и Южной Кореей, когда официально объявившие о нежелании экспортировать вооружение в зону конфликта государства передали его Вашингтону для компенсации поставок оружия из арсеналов США Киеву.
Сангер отмечает, что в американской администрации также рассматривают вариант, при котором Евросоюз «заставят» платить за оружие США и отправлять его на Украину.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет волшебной палочки, чтобы дать Украине больше снарядов.
Канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что украинские власти вскоре могут столкнуться с серьёзным недостатком оружия и боеприпасов.