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NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву

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В США обсуждают возможность комплексного обмена оружием с третьими странами для продолжения поставок вооружения Киеву, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из администрации Соединённых Штатов.
NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

По его словам, США намерены произвести обмен по аналогии с Японией и Южной Кореей, когда официально объявившие о нежелании экспортировать вооружение в зону конфликта государства передали его Вашингтону для компенсации поставок оружия из арсеналов США Киеву.

Сангер отмечает, что в американской администрации также рассматривают вариант, при котором Евросоюз «заставят» платить за оружие США и отправлять его на Украину.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет волшебной палочки, чтобы дать Украине больше снарядов.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что украинские власти вскоре могут столкнуться с серьёзным недостатком оружия и боеприпасов.

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