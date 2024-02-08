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Шольц: Украина может скоро столкнуться с серьёзным недостатком боеприпасов

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские власти вскоре могут столкнуться с серьёзным недостатком оружия и боеприпасов.
Шольц: Украина может скоро столкнуться с серьёзным недостатком боеприпасов
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом он сказал в статье для американской газеты The Wall Street Journal.

«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьёзной нехваткой оружия и боеприпасов», — указал канцлер.

Он также отметил, что ряд финансовых обязательств по поддержке Киева со стороны Запада «уже истёк», другие «необходимо продлить».

Отдельно Шольц указал, что его правительство уже выделило, закупило и поставило Украине военную технику, включая танки, артиллерию и системы ПВО, на сумму более $30 млрд.

Ранее Шольц заявил, что Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие.

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