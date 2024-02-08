Российские военные сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВС России в течение суток сорвали две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Огнём реактивной и ствольной артиллерии, тяжёлыми огнемётными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского.

Ранее Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России поразили объекты ВПК Украины.