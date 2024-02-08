RT в Telegram
Подпишись

Российские военные сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВС России в течение суток сорвали две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Огнём реактивной и ствольной артиллерии, тяжёлыми огнемётными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского.

Ранее Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России поразили объекты ВПК Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить