Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ

Лётчик российского штурмовика Су-25 показал высокий класс пилотирования, сделав сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте во время нанесения удара ракетами по позициям войск Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Также сообщалось, что российские войска улучшили положение на Южно-Донецком направлении.