Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ
Лётчик российского штурмовика Су-25 показал высокий класс пилотирования, сделав сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте во время нанесения удара ракетами по позициям войск Украины на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.
Также сообщалось, что российские войска улучшили положение на Южно-Донецком направлении.
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