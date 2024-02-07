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Депутат Калашников прокомментировал ситуацию на Украине

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Депутат Госдумы Леонид Калашников в разговоре с молдавским политиком Иланом Шором прокомментировал ситуацию на Украине.
Депутат Калашников прокомментировал ситуацию на Украине
  • РИА Новости

«Опыт страны, которая находится рядом с нами и вами (Россией и Молдавией. — RT) — Украины — показывает, что втянули страну в войну, перечеркнув всё, что можно было решить референдумом или выборами, с помощью мятежа, путча, а потом и войны», — заявил депутат.

Илан Шор в ходе беседы отметил, что, по его мнению, движение в ЕС — это движение против, тогда как движение в ЕАЭС — это движение за. Он подчеркнул, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.

В декабре прошлого года саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув ряд жёстких условий для формального начала переговоров о присоединении.

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