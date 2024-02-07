Молдавский оппозиционер Шор высказался о последствиях президенства Санду

Молдавский оппозиционер Илан Шор прокомментировал последствия президенства Майи Санду.

«К сожалению, эти еврореформаторы, по сути, довели Молдову до ситуации, когда (на простом примере) бабушка получает пенсию в размере €100 и €95 вынуждена отдать за коммунальные услуги. Вопрос: может ли простому пенсионеру хватить €5 покушать? Я уже не говорю о том, чтобы себе что-то купить... Вот на этом простом примере мы можем увидеть, до чего докатился уровень жизни в нашей стране», — сказал Шор в разговоре с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

Ранее Шор заявлял, что Молдавия уже три года находится под внешним управлением Европы и оно не принесло жителям страны ничего, кроме бедности и роста цен.

Он также подчеркнул, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.