В Белгороде снова объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности спустя чуть более часа после предыдущего сигнала тревоги, когда на подлёте к городу было сбито семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате первого обстрела два человека получили травмы: у одного баротравма, второго везут в больницу с осколочным ранением и контузией, также в городе повреждены 15 автомобилей, а в двух многоквартирных домах выбиты окна.

7 февраля в городе проводится акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.