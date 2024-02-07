RT в Telegram
Подпишись

ЕС в рамках визита Борреля предоставил ВСУ системы для разминирования MV-10

Короткая ссылка
Евросоюз предоставил ВС Украины систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Киев.
ЕС в рамках визита Борреля предоставил ВСУ системы для разминирования MV-10
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕС.

В нём сказано, что в рамках последнего визита в Киев Борреля Государственная специальная транспортная служба Украины получила систему разминирования DOK-ING MV-10.

Уточняется, что её поставка проходит в рамках пакета поддержки Евросоюза в размере €25 млн для гуманитарного разминирования на Украине, объявленного в прошлом году.

В ходе визита на Украину Боррель сообщил, что Евросоюз активно занимается подготовкой украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев планирует захватить.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить