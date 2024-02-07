ЕС в рамках визита Борреля предоставил ВСУ системы для разминирования MV-10

Евросоюз предоставил ВС Украины систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Киев.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕС.

В нём сказано, что в рамках последнего визита в Киев Борреля Государственная специальная транспортная служба Украины получила систему разминирования DOK-ING MV-10.

Уточняется, что её поставка проходит в рамках пакета поддержки Евросоюза в размере €25 млн для гуманитарного разминирования на Украине, объявленного в прошлом году.

В ходе визита на Украину Боррель сообщил, что Евросоюз активно занимается подготовкой украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев планирует захватить.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.