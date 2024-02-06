Евросоюз активно занимается подготовкой украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев планирует захватить.

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время поездки на Украину. Европейский дипломат посетил учения полицейских спецподразделений, обучаемых миссией Евросоюза.

Как заявил чиновник, украинским полицейским «предстоит сложная работа» на территориях, которые ВСУ желают вновь взять под контроль. В этих населённых пунктах, уверен он, «инфраструктура разрушена, всё разграблено», а украинским силам придётся «восстановить закон и порядок».

2 февраля президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия знает, что украинские силовики делали в Харьковской области, когда российские подразделения отошли с ряда позиций там. Он отметил: «Мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать».

В 2022 году председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. По данным следствия, экс-командир «Азова»* Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, на котором видны тела убитых мирных жителей со связанными руками.

Позднее представители организации «Справедливая защита» из ДНР передали материалы 90 пострадавших от пыток в украинском плену в Международный уголовный суд.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.