Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

ВС России выбили украинские войска из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200-500 м.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», — сказал он.

При этом Рогов отметил, что населённый пункт несколько месяцев находился в серой зоне.

Также ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, ВСУ потеряли ряд важных опорных пунктов на Краснолиманском направлении.