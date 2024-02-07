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Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

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ВС России выбили украинские войска из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200-500 м.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», — сказал он.

При этом Рогов отметил, что населённый пункт несколько месяцев находился в серой зоне. 

Также ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, ВСУ потеряли ряд важных опорных пунктов на Краснолиманском направлении.

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