Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются», — сказал он.
При этом Рогов отметил, что населённый пункт несколько месяцев находился в серой зоне.
Также ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, ВСУ потеряли ряд важных опорных пунктов на Краснолиманском направлении.