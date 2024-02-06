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ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю

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Вооружённые силы России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю.
ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны в ежедневной сводке.

Отмечается, что на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР).

ВСУ потеряли за сутки до 240 военных, три боевые бронированные машины и САУ «Акация».

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины потеряли контроль над рядом важных опорных пунктов и высот на Краснолиманском направлении.

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