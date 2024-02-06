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Марочко: ВСУ потеряли ряд важных опорных пунктов на Краснолиманском направлении

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины потеряли контроль над рядом важных опорных пунктов и высот на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ потеряли ряд важных опорных пунктов на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«В районах населённых пунктов Терны, Торское и Ямполь благодаря успешным действиям ВС России украинские боевики лишились ряда стратегически важных опорных пунктов», — сказал Марочко.

Он добавил, что украинским войскам после потери контроля над этими позициями потребуется намного больше ресурсов для стабилизации ситуации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении фронта бойцы российской армии улучшили положение по переднему краю.

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