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Секретарь СНБО заверил украинцев, что в отставке Залужного нет ничего страшного

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил украинцев в эфире единого украинского телемарафона, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдёт ничего страшного.

«Жизнь идёт, ничего страшного в жизни от того, что один или два-три-четыре-пять человек будут заменены, сразу не произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

При этом Данилов призвал дождаться последствий кадровых перестановок.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил надежду, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

Также немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.

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