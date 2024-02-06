«Укринформ»: за убийствами Татарского и Кивы стояла СБУ
- РИА Новости
«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации... Кивы и Татарского», — говорится в заявлении.
Отмечается, что специалисты СБУ также причастны к гибели генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.