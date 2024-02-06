RT в Telegram
Подпишись

«Укринформ»: за убийствами Татарского и Кивы стояла СБУ

Короткая ссылка
За убийствами военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стояла Служба безопасности Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ.
«Укринформ»: за убийствами Татарского и Кивы стояла СБУ
  • РИА Новости

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации... Кивы и Татарского», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты СБУ также причастны к гибели генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить