«Укринформ»: за убийствами Татарского и Кивы стояла СБУ

За убийствами военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стояла Служба безопасности Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации... Кивы и Татарского», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты СБУ также причастны к гибели генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.