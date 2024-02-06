Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род войск, связанный с беспилотниками

Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род войск, который будет специализироваться на использовании беспилотников.

«Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооружённых сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооружённых сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил», — говорится в распоряжении.

По результатам работы Зеленский поручил внести предложения на рассмотрение СНБО.

Компания «Украинская бронетехника» ранее признала, что российские войска в последнее время всё чаще наносят удары по местам производства вооружения на Украине.

Глава украинской компании Athlon Avia Артём Вьюнник в интервью Radio NV пожаловался, что Киев наплевательски относится к производству дронов.