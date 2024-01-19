Глава украинской Athlon Avia Вьюнник: Киеву наплевать на производство БПЛА
По его словам, украинские власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования.
Из-за этого, как отметил Вьюнник, страдают прогнозирование и планирование производителей, так как для них важно иметь запас времени для координации действий.
Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что российская армия массово оснащена ночными дронами.
Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить ВСУ крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.