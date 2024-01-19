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Глава украинской Athlon Avia Вьюнник: Киеву наплевать на производство БПЛА

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Глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник заявил в интервью Radio NV, что Киев наплевательски относится к производству дронов.

По его словам, украинские власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. 

Из-за этого, как отметил Вьюнник, страдают прогнозирование и планирование производителей, так как для них важно иметь запас времени для координации действий.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что российская армия массово оснащена ночными дронами.

Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить ВСУ крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.

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