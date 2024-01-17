Экс-замминистра Тука: российская армия массово оснащена ночными дронами
По его словам, украинцам ещё далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия.
«Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении не позитивная... И с этим надо немедленно что-то делать», — сказал Тука.
Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники.
Также президент России Владимир Путин призвал опережать противника в вопросе разработки и производства беспилотников.