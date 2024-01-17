Экс-замминистра Тука: российская армия массово оснащена ночными дронами

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom, что российская армия массово оснащена ночными дронами, в отличие от ВСУ.

По его словам, украинцам ещё далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия.

«Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении не позитивная... И с этим надо немедленно что-то делать», — сказал Тука.

Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники.

Также президент России Владимир Путин призвал опережать противника в вопросе разработки и производства беспилотников.