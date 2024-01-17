RT в Telegram
Подпишись

Экс-замминистра Тука: российская армия массово оснащена ночными дронами

Короткая ссылка
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom, что российская армия массово оснащена ночными дронами, в отличие от ВСУ.

По его словам, украинцам ещё далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия.

«Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении не позитивная... И с этим надо немедленно что-то делать», — сказал Тука.

Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники.

Также президент России Владимир Путин призвал опережать противника в вопросе разработки и производства беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить