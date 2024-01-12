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Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники

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Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил в интервью YouTube-каналу Radio NV, что техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ.

По его словам, проблема заключается в том, что беспилотной сферой управляют люди, которые в этом «не разбираются».

Как отметил Касьянов, нехватка технических знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает БПЛА у перекупщиков.

Они, в свою очередь, лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья.

Ранее немецкий историк Йорг Баберовски заявил, что ВСУ не смогут победить Россию.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

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