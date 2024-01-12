RT в Telegram
Подпишись

Историк Баберовски: Украине не победить Россию

Короткая ссылка
Немецкий историк Йорг Баберовски заявил в интервью T-Online, что ВСУ не смогут победить Россию.

По его словам, усталость украинцев и недовольство солдат ВСУ растёт, в то время как в России «полным ходом» идёт производство вооружений, а экономика не рухнула из-за санкций.

Кроме того, Баберовски отметил, что у украинских новобранцев нет боевого опыта.

«Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены», — сказал он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные стали самой закалённой силой в мире и начинают настойчиво наступать на ВСУ.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить