Немецкий историк Йорг Баберовски заявил в интервью T-Online, что ВСУ не смогут победить Россию.

По его словам, усталость украинцев и недовольство солдат ВСУ растёт, в то время как в России «полным ходом» идёт производство вооружений, а экономика не рухнула из-за санкций.

Кроме того, Баберовски отметил, что у украинских новобранцев нет боевого опыта.

«Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены», — сказал он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные стали самой закалённой силой в мире и начинают настойчиво наступать на ВСУ.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.