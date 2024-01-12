Историк Баберовски: Украине не победить Россию
По его словам, усталость украинцев и недовольство солдат ВСУ растёт, в то время как в России «полным ходом» идёт производство вооружений, а экономика не рухнула из-за санкций.
Кроме того, Баберовски отметил, что у украинских новобранцев нет боевого опыта.
«Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены», — сказал он.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные стали самой закалённой силой в мире и начинают настойчиво наступать на ВСУ.
Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.