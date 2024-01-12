Российские военные стали самой закалённой силой в мире и начинают настойчиво наступать на ВСУ.

С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, у России самые хорошо обученные и самые закалённые в боях вооружённые силы в современном мире.

«И нет ничего, что хотя бы отдалённо напоминало то, что представляют собой русские», — сказал Риттер.

При этом он добавил, что украинцы «потерпели стратегическое поражение».

Также Риттер заявил, что ВСУ восстанут против Владимира Зеленского в январе-феврале.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.