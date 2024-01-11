Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что украинские военнослужащие могут подняться против Владимира Зеленского в январе или феврале.

«Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску», — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По мнению Риттера, Украина является стратегически побеждённым государством. Он добавил, что в стране приближается не только военная, но и политическая катастрофа в связи с открытым расколом внутри государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.