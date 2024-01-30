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На Украине признали, что Россия всё чаще наносит удары по производству оружия

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Компания «Украинская бронетехника» признала, что российские войска в последнее время всё чаще наносят удары по местам производства вооружения на Украине.
На Украине признали, что Россия всё чаще наносит удары по производству оружия
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на генерального директора компании Владислава Бельбаса.

В компании также заявили, что российская угроза для них настолько серьёзная, что им приходится распределять производственную базу по нескольким местам для минимизации последствий возможных ударов.

26 января Минобороны России заявило, что подразделения российских войск за минувшую неделю нанесли 13 ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Также сообщалось, что ВС России 23 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.

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