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ВС России за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины

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Подразделения российских войск за минувшую неделю нанесли 13 ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сводке Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились по объектам, которые производили безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.

«Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.

Все назначенные объекты были поражены российскими войсками.

Помимо этого, ВС России за неделю сбили украинский Су-25 и шесть ракет Storm Shadow.

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