ВС России за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины
По данным ведомства, удары наносились по объектам, которые производили безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.
«Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.
Все назначенные объекты были поражены российскими войсками.
Помимо этого, ВС России за неделю сбили украинский Су-25 и шесть ракет Storm Shadow.