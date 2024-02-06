Forbes: командование ВСУ опасается возможностей России на Купянском направлении
- РИА Новости
Как отмечает автор статьи, «люди и транспорт не являются проблемой для украинцев» — проблема в боеприпасах.
«Соединённые Штаты были одним из крупнейших доноров 155-мм снарядов для лучших тяжёлых орудий Украины, а пророссийские республиканцы в конгрессе США прошлой осенью прекратили помощь Украине», — утверждает журналист Дэвид Акс.
Теперь ежедневная норма используемых ВСУ снарядов сократилась до 2 тыс., тогда как ВС России выпускают до 10 тыс. в день, сообщает он.
Так, аналитики уже отмечают активную работу артиллерии в Харьковской области, пишет журнал.
В декабре отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения признал, что на Купянском направлении у украинских войск возникла «серьёзная проблема». По его словам, ВС России на многих участках имеют «тактические успехи и продвижение».
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский констатировал, что ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей.