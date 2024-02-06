Патрушев — об ударе ВСУ по Ил-76: Киев не жалеет своих людей

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим, который сбил военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, показал, что не жалеет своих людей.

Об этом Патрушев заявил в ходе совещания по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе. Мероприятие проходило в Кургане.

«Киевские власти не жалеют и собственных людей», — отметил он.

Также Патрушев заявил, что киевский режим всё чаще пытается завербовать россиян для различных диверсий на территории России.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.