Патрушев — об ударе ВСУ по Ил-76: Киев не жалеет своих людей
- РИА Новости
Об этом Патрушев заявил в ходе совещания по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе. Мероприятие проходило в Кургане.
«Киевские власти не жалеют и собственных людей», — отметил он.
Также Патрушев заявил, что киевский режим всё чаще пытается завербовать россиян для различных диверсий на территории России.
24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.