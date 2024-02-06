Депутат Рады: законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение 6 февраля

Новый законопроект, касающийся мобилизации на Украине, внесут на рассмотрение в Верховную раду 6 февраля. Об этом заявил депутат украинского парламента Николай Тищенко.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, во вторник состоится первое чтение нового законопроекта о мобилизации, к содержанию которого, по словам Тищенко, на текущий момент имеется немало вопросов.

«Поэтому в таком его виде за основу и в целом я голосовать не буду. Готовлюсь представлять правки», — написал он, добавив, что окончательное чтение состоится не раньше марта.

О внесении в Верховную раду нового законопроекта о мобилизации стало известно 30 января. Позднее в Минобороны Украины заявили, что по нему не будут призываться инвалиды.