В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине, который в том числе предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

Кроме того, новый законопроект предполагает, что военкоматы через суд смогут в том числе наложить арест на банковские счета призывника, ограничить выезд за рубеж и право на вождение автомобиля.

Также граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к работам оборонного характера.



Помимо этого, инициатива подразумевает, что повестки в военкомат могут отправлять в электронном виде, при этом граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет.

Также украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.

Депутат Рады Николай Тищенко ранее заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в марте.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.