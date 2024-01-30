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В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине

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В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине, который в том числе предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

Кроме того, новый законопроект предполагает, что военкоматы через суд смогут в том числе наложить арест на банковские счета призывника, ограничить выезд за рубеж и право на вождение автомобиля.

Также граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к работам оборонного характера. 

Помимо этого, инициатива подразумевает, что повестки в военкомат могут отправлять в электронном виде, при этом граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет.

Также украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.

Депутат Рады Николай Тищенко ранее заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в марте.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.

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