В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине
Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».
Кроме того, новый законопроект предполагает, что военкоматы через суд смогут в том числе наложить арест на банковские счета призывника, ограничить выезд за рубеж и право на вождение автомобиля.
Также граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к работам оборонного характера.
Помимо этого, инициатива подразумевает, что повестки в военкомат могут отправлять в электронном виде, при этом граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет.
Также украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.
Депутат Рады Николай Тищенко ранее заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в марте.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.